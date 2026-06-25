Kiszivárgott egy dokumentum, az aranykonvojügyben Orbán Viktor és Hajdu János gyanúsítotti kihallgatása is indokolt

„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai” – írja a 444 egy az aranykonvoj ügyről szóló, június 9-én, Budapesten kelt belső ügyészségi dokumentum alapján, amelyről egy felvétel került a lap birtokába.
Minderre reagált Magyar Péter a Facebook-oldalán. Azt írta, hogy „a kiszivárgott irat alapján azonnali választ várunk az ügyészségtől, hogy meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyben”.
A portál kitért arra, hogy a megnevezett személyek közül Farkas Örs és Hajdu János is ott volt az akció napján a TEK épületében abban az operatív törzsben, ahonnan az ukrán pénzszállítók elfogását és később a kihallgatásukat irányították. Az ügyészségi dokumentum szerint „Hajdu János és Farkas Örs vonatkozásában a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható, így gyanúsítotti kihallgatás” indokolt. A dokumentum két, egymástól független forrás szerint hiteles, valóban az ügyészségen készült. Egy forrás szerint a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Nyomozó Ügyészség közötti levelezésről van szó.Magyar Péter: Aranykonvoj? Kérdezzék meg Orbán Viktort, járt-e az akció napján a TEK műveleti központjában
A Legfőbb Ügyészség a lap kérdéseire – a cikk szerint – nem tagadta a dokumentum valódiságát. – „Az ún. »aranykonvoj« ügy kapcsán az ügyészség korábban már több közleményben tájékoztatta a sajtót, azóta a nyilvánosság számára megismerhető adatok köre nem változott. Szeretnénk ismételten nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy az ügyben jelenleg is nyomozás folyik. Minden olyan közlés, amely az üggyel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a nyomozást – könnyen belátható módon – negatívan érinti, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni” – írtákLaczó Adrienn: Orbán Viktor utasítására foghatták el az ukrán pénzszállítókat, a büntetőjogi felelőssége is megállhat az ügybenMagyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek az aranykonvojügyben
A 444 a válasz után újból megkereste az ügyészséget, feszegetve a dokumentum valódiságát. – „Az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán ismételten, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyben ügyészségi nyomozás folyik. Minden olyan közlés, amely az üggyel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, és az esetleges félinformációkból levont következtetések a közvélemény félretájékoztatását eredményezhetik” – olvasható a második válaszban, amelyben a közeljövőben érdemi eredményeket ígértek, és a közvélemény türelmét kérték. A konkrét kérdésre egy kellően homályosan egy korábbi közleményük szövegét idézték. Az úgy szólt, hogy „a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint”.A Legfőbb Ügyészség leszögezte, hogy az aranykonvojügy teljes feltárására törekszikMagyar Péter bejelentette, azonnali belső vizsgálatot rendeltek el a NAV-nál és a TEK-nél az „aranykonvoj” ügybenLemondott a KNYF főügyésze az ukrán aranykonvoj miatt