Kiszivárgott egy dokumentum, az aranykonvojügyben Orbán Viktor és Hajdu János gyanúsítotti kihallgatása is indokolt

ügyészség;Orbán Viktor;dokumentum;felelősség;Hajdu János;büntetőjogi eljárás;Farkas Örs;aranykonvoj;

2026-06-25 21:01:00 CEST

A 444 azt írja, hogy több forrás is hitelesnek véli a hozzá eljutott iratot, és a Legfőbb Ügyészség sem cáfolta annak valódiságát. Magyar Péter miniszterelnök a cikkre hivatkozva azonnali ügyészségi választ követelt.

„A lényegi döntést, utasításokat hozó személyek a következők: Dr. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese. A nyomozás elsősorban az ő büntetőjogi felelősségük tisztázására kell, hogy irányuljon (tanúként kihallgatásukra nem kerülhet sor), melynek elsődleges eszközei az utasítottak vallomásai” – írja a 444 egy az aranykonvoj ügyről szóló, június 9-én, Budapesten kelt belső ügyészségi dokumentum alapján, amelyről egy felvétel került a lap birtokába.

Minderre reagált Magyar Péter a Facebook-oldalán. Azt írta, hogy „a kiszivárgott irat alapján azonnali választ várunk az ügyészségtől, hogy meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort és Hajdu Jánost az aranykonvoj ügyben”.

A portál kitért arra, hogy a megnevezett személyek közül Farkas Örs és Hajdu János is ott volt az akció napján a TEK épületében abban az operatív törzsben, ahonnan az ukrán pénzszállítók elfogását és később a kihallgatásukat irányították. Az ügyészségi dokumentum szerint „Hajdu János és Farkas Örs vonatkozásában a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható, így gyanúsítotti kihallgatás” indokolt. A dokumentum két, egymástól független forrás szerint hiteles, valóban az ügyészségen készült. Egy forrás szerint a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Nyomozó Ügyészség közötti levelezésről van szó.

A Legfőbb Ügyészség a lap kérdéseire – a cikk szerint – nem tagadta a dokumentum valódiságát. – „Az ún. »aranykonvoj« ügy kapcsán az ügyészség korábban már több közleményben tájékoztatta a sajtót, azóta a nyilvánosság számára megismerhető adatok köre nem változott. Szeretnénk ismételten nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy az ügyben jelenleg is nyomozás folyik. Minden olyan közlés, amely az üggyel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a nyomozást – könnyen belátható módon – negatívan érinti, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletes tájékoztatást fog adni” – írták

A 444 a válasz után újból megkereste az ügyészséget, feszegetve a dokumentum valódiságát. – „Az elfogás során történt esetleges visszaélések kapcsán ismételten, és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyben ügyészségi nyomozás folyik. Minden olyan közlés, amely az üggyel kapcsolatos találgatás, sejtetés vagy éppen a nyomozás esetleges irányáról, sőt potenciális gyanúsítottakról szól, a bizonyítást nehezíti vagy akár meg is hiúsíthatja, és az esetleges félinformációkból levont következtetések a közvélemény félretájékoztatását eredményezhetik” – olvasható a második válaszban, amelyben a közeljövőben érdemi eredményeket ígértek, és a közvélemény türelmét kérték. A konkrét kérdésre egy kellően homályosan egy korábbi közleményük szövegét idézték. Az úgy szólt, hogy „a legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint”.