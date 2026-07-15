Lezárult a Túlbetonozva kampány, amelyre az ország minden részéről érkeztek elrettentő fotók. A képek alapján a beton és térkő országa vagyunk, a rendszerváltozás óta a mezőgazdasági területek csaknem 22 százaléka tűnt el, ami a klímaváltozás egyre durvább jelenléte okán sürgős intézkedéseket és szemléletváltást követel.
Az utasszállító kényszerűen visszatért a reptérre.
A Tarlós-kampány üzenete ugye az volt, hogy jó kezekben van a város.
A teret csupán négy éve újították fel, de több probléma is előfordult.
Nem közlekedett hétfőn a 69-es villamos a főváros XIV. kerületében, Zuglóban, miután egy mintegy 12 négyzetméteres területen beszakadt az útburkolat a Nagy Lajos Király útja és az Erzsébet Királyné út kereszteződésében.
A fejlesztés után hepehupás bicikliúton tekerhetnek a körmendiek. A város vezetése több száz millió forintot költött ugyan a felújításra, látszólag mégsem sikerült minden problémát elsimítaniuk. Azt mondják, az érintett 200-300 méteres szakasszal semmi probléma nincsen, a ,,hullámzás" ellenére, már nyugat-európai minőségben tudják megközelíteni a kerékpárosok a városrészt.