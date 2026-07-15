Hullámzó bicikliút Körmenden

A fejlesztés után hepehupás bicikliúton tekerhetnek a körmendiek. A város vezetése több száz millió forintot költött ugyan a felújításra, látszólag mégsem sikerült minden problémát elsimítaniuk. Azt mondják, az érintett 200-300 méteres szakasszal semmi probléma nincsen, a ,,hullámzás" ellenére, már nyugat-európai minőségben tudják megközelíteni a kerékpárosok a városrészt.