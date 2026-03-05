Szabadfogas után Szabadkonyha

Újabb akcióval rukkoltak elő a nagy sikerű Szabadfogas mozgalom megálmodói. A Gerlóczy Zsigmond zongorista-zeneszerző kezdeményezésére indult, Facebookon szerveződő mozgalom alig néhány nap alatt vált országos méretűvé, s jutott el több tízezer kabát a rászorulókhoz. A Szabadfogas lényege a közterekre kitett fogasokon fellelhető felhívásban megfogható: „ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet!” Most valami hasonlót terveznek, csak élelmiszerrel.