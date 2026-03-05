Értsük meg végre, hogy a nők helyzete nem lehet puszta kampánytéma, hanem közös felelősség. A nőknek is van hangjuk, és ezt bátran használják! Ezért nőnap alkalmából országos köztéri dalolásra hív mindenkit két civil szervezet. Az eseményhez bárki csatlakozhat, aki egyetért a nyilatkozatukban tett pontokkal.
Bajban lennének a tartós betegséggel küzdő gyerekek családjai, ha civilek, alapítványok nem állnának melléjük. A lakás biztonságossá tételére, a kórházba való utazásra nincs állami támogatás. Egy leukémiás mindszenti kisfiúnak is a helyiek adtak össze eddig több mint kétmillió forintot.
Újabb akcióval rukkoltak elő a nagy sikerű Szabadfogas mozgalom megálmodói. A Gerlóczy Zsigmond zongorista-zeneszerző kezdeményezésére indult, Facebookon szerveződő mozgalom alig néhány nap alatt vált országos méretűvé, s jutott el több tízezer kabát a rászorulókhoz. A Szabadfogas lényege a közterekre kitett fogasokon fellelhető felhívásban megfogható: „ha fázol, vegyél el egy kabátot. Ha segíteni akarsz, tegyél ide egyet!” Most valami hasonlót terveznek, csak élelmiszerrel.
Hiába mentek el környezetvédő szervezetek képviselői a Liget Park Fórum első ülésére, érdemi kérdésekről nem lehetett vitatkozni a Városliget sorsával kapcsolatban. A civilek összefogtak, szombatra nagy demonstrációt szerveznek Budapesten a zöldterületek pusztítása ellen. A Múzeumkertben a tiltakozások hatására csak az életveszélyes fák kivágása mellett döntöttek.