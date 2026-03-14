Kivonulás a szovjet Vietnám végén

A Szovjetunió afganisztáni háborúja egy tíz évig elhúzódó intervenciós háború volt a Brezsnyev-doktrína jegyében. A hosszadalmas, nagy áldozatokkal és rendkívüli megterheléssel járó háborút a szovjet Vietnám-nak is szokták nevezni, mivel nagyon sok tekintetben (így pl. a gerilla-hadviselés, vagy a reguláris hadsereg moráljának összeomlása) hasonlított a vietnámi háborúra. 1979. december 24-től 26-ig három napon át érkeztek a szovjet szállítógépek a kabuli és a bagrami repülőtérre és 27-én reggel kezdődött Kabul stratégiai pontjainak megszállása. Az utolsó szovjet csapatok 1989 februárjában hagyták el végleg az országot, nézze meg, milyen volt a kivonulás!