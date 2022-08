nepszava.hu;

2022-08-16 07:16:00

Zelenszkij teljes atomszankciót kér és az orosz csapatok azonnali kivonását sürgeti Zaporizzsjából

Az ukrán elnök terrorista államnak nevezte Oroszországot és súlyos precedensnek a „nukleáris zsarolást”.

Az orosz csapatokat minden feltétel nélkül, azonnal ki kell vonni a Zaporizzsja Atomerőmű területéről – jelentette ki hétfő éjjeli videóbeszédében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök, aki következetesen terrorista államnak nevezi Oroszországot, állítja, hogy az orosz terror már minden európai ember életét veszélyezteti.

Szerinte Oroszország folytatja a „nukleáris zsarolást”, és elutasítja 42 állam, az Európai Unió országai és további 15 ország, köztük Törökország, Grúzia, Nagy-Britannia, Korea, Japán, Ausztrália, Kanada és az Amerikai Egyesült Államok biztonsági követeléseit, amelyekben felszólították Oroszországot, hogy vonja ki erőit az erőműből.

Az ukrán államfő emlékeztetett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, az ENSZ és a G7-országok külügyminisztereinek egybecsengő nyilatkozataira, arra hogy nemzetközi szinten is világosan látják, hogy Oroszország felelős a kialakult nukleáris válságért. Kiemelte:

Egy ilyen totális atomszankció feltehetően ellehetetlenítené a magyar kormány által erőltetett Paks 2-beruházást is, azonban Zelenszkij szerint a Zaporizzzsja Atomerőműben bekövetkező bármilyen sugárzási esemény érintheti az Európai Unió országait, sőt Törökországot, Grúziát és a távolabbi régiók országait is.

Mint fogalmazott, „minden kizárólag a szél irányától és sebességétől függ”, és ha az oroszok tettei katasztrófát okoznak, a következmények azokat is sújthatják, akik most hallgatnak. Megismételte, hogy a „terrorista állam nukleáris zsarolását” precedensnek tartja, amelynek nyomán más terroristák is élhetnek majd ezzel a fegyverrel.