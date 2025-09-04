Több Veszprém vármegyei településen is szalmonellás az ivóvíz

ivóvíz;Veszprém megye;szalmonella;csapvíz;Papkeszi;Vilonya;

2025-09-04 17:10:00 CEST

Kizárólag forralás után fogyasztható Vilonyán és Papkeszin az ivóvíz, miután szalmonellafertőzést mutattak ki benne – írja a Veol.

A portál megkeresésére a Bakonykarszt Zrt. közölte, tájékoztatta az említett településeken élő felhasználókat, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának határozata értelmében az ivóvíz kizárólag forralás után fogyasztható. Hozzátette, a kormányhivatal által

Vilonya településen vett négy vízminta szalmonella baktérium jelenlétét mutatta ki az ivóvízhálózatban, ezért a társaság haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, hogy az érintett településeken ismét kifogástalan legyen az ivóvíz minősége.

Az érintett településeken található gyermekintézmények számára azonnal gondoskodtak tartályos vízszállításról, ezt ezeknél az intézményeknél mindaddig fenntartják, míg az ivóvíz minősége minden paraméter tekintetében kifogástalan nem lesz. Emellett megkezdték a teljes vízellátó víziközműrendszer fertőtlenítését a rendszerhez tartozó mind az öt települést érintően (Berhida, Ősi, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván). A fokozott fertőtlenítőszer-adagolás miatt a víz íze kissé eltérhet a megszokottól, de ez a fogyaszthatóságát nem befolyásolja.

A vízminőségi probléma okának felderítése érdekében azonnali, mindenre kiterjedő vízmintázási programot hajtanak végre.

A Bakonykarszt Zrt. ismét felhívta a lakosok figyelmét arra, hogy aki házi kutat a közüzemi hálózattal összekötve, jogszabályba ütköző módon üzemeltet, az ivóvíz védelme érdekében haladéktalanul szüntesse meg az összekötést. Kiemelte, a társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a két településen minél előbb ismét forralás nélkül, biztonsággal lehessen fogyasztani az ivóvizet.