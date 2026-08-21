A cseh elnök ezt Csehszlovákia 1968-as megszállásának idei évfordulóján mondta, figyelmeztetve, hogy az 1989-ben kivívott sajtószabadság ismét veszélybe kerülhet.
Az életművét leginkább jellemző, mintegy kétezer fotót ajándékozott a cseh államnak Josef Koudelka világhírű cseh fényképész – közölte a cseh kulturális minisztérium az MTI híre szerint. A képek többségét, mintegy 1800 tételt, köztük a híres Invázió ciklust, a prágai Iparművészeti Múzeum kapta, míg a Nemzeti Múzeumnak és a brünni Morva Galériának kisebb kollekciók jutottak.
Beck Andrást harminc évvel ezelőtt rabul ejtette Kundera betiltott, első regénye, a Tréfa. Ebből most kiállítás és könyv született.