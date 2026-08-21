A "névtelen csehszlovák fotós" ajándéka

Az életművét leginkább jellemző, mintegy kétezer fotót ajándékozott a cseh államnak Josef Koudelka világhírű cseh fényképész – közölte a cseh kulturális minisztérium az MTI híre szerint. A képek többségét, mintegy 1800 tételt, köztük a híres Invázió ciklust, a prágai Iparművészeti Múzeum kapta, míg a Nemzeti Múzeumnak és a brünni Morva Galériának kisebb kollekciók jutottak.