Csehország;demokrácia;megemlékezés;sajtószabadság;veszélyek;1968;Csehszlovákiai bevonulás;Petr Pavel;

Petr Pavel cseh elnök „fotósként” találkozott Magyar Péter magyar kormányfővel a Hungaroringen 2026. július 26-án

Petr Pavel: A független sajtó a demokrácia egyik alappillére

A cseh elnök ezt Csehszlovákia 1968-as megszállásának idei évfordulóján mondta, figyelmeztetve, hogy az 1989-ben kivívott sajtószabadság ismét veszélybe kerülhet.

A független sajtó egyike a demokrácia alappilléreinek. Nem szabad megengedni, hogy az 1989-es rendszerváltáskor kiharcolt sajtószabadság veszélybe kerüljön. Álljunk ki a védelmükre, amikor erre szükség lesz – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő pénteken Prágában Csehszlovákia 1968-as megszállásának 58. évfordulójára emlékezve. A Varsói Szerződés öt tagállamának, köztük Magyarországnak a csehszlovákiai bevonulásának célja a Prágai Tavasznak nevezett reformmozgalom elfojtása volt.

Csehország elnöke emlékeztetett, hogy a korabeli Csehszlovák Rádió 1968-ban meghatározó szerepet játszott a lakosság tájékoztatásában a hadseregek bevonulása után, ezért a megszállók korlátozni akarták működését.

A Cseh Rádió és a Cseh Televízió ma is kulcsszerepet játszik a cseh médiavilágban nemcsak a hírközlés, hanem az események hátterének a feltárása, a kultúra és a sport területén is – mondta az államfő, aki szerint a közmédia ma olyan nyomásnak van kitéve, amelynek célja újra korlátozni a szabadságukat. – Velünk vannak, legyetek velük – kérte a cseheket a sötét múltra emlékeztetve Petr Pavel.

A miniszter kiemelte, Magyarországon sok más mellett a kerékpárutak fejlesztésére is nagyobb figyelmet kell fordítani az előttünk álló időszakban.