Petr Pavel: A független sajtó a demokrácia egyik alappillére

A független sajtó egyike a demokrácia alappilléreinek. Nem szabad megengedni, hogy az 1989-es rendszerváltáskor kiharcolt sajtószabadság veszélybe kerüljön. Álljunk ki a védelmükre, amikor erre szükség lesz – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő pénteken Prágában Csehszlovákia 1968-as megszállásának 58. évfordulójára emlékezve. A Varsói Szerződés öt tagállamának, köztük Magyarországnak a csehszlovákiai bevonulásának célja a Prágai Tavasznak nevezett reformmozgalom elfojtása volt.
Csehország elnöke emlékeztetett, hogy a korabeli Csehszlovák Rádió 1968-ban meghatározó szerepet játszott a lakosság tájékoztatásában a hadseregek bevonulása után, ezért a megszállók korlátozni akarták működését.Álruhában Magyarországra jött Petr Pavel cseh elnök, a Hungaroringen fotózott egy kicsit
A Cseh Rádió és a Cseh Televízió ma is kulcsszerepet játszik a cseh médiavilágban nemcsak a hírközlés, hanem az események hátterének a feltárása, a kultúra és a sport területén is – mondta az államfő, aki szerint a közmédia ma olyan nyomásnak van kitéve, amelynek célja újra korlátozni a szabadságukat. – Velünk vannak, legyetek velük – kérte a cseheket a sötét múltra emlékeztetve Petr Pavel.A cseh államfő szerint országának újra kellene értékelnie a kapcsolatait Magyarországgal, mert Szijjártó Péter megbízhatatlanTöbb tízezer ember állt ki a kormány ellen, az elnök mellett egy prágai tüntetésen