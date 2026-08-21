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2026-08-21 13:43:00 CEST

Petr Pavel: A független sajtó a demokrácia egyik alappillére

A cseh elnök ezt Csehszlovákia 1968-as megszállásának idei évfordulóján mondta, figyelmeztetve, hogy az 1989-ben kivívott sajtószabadság ismét veszélybe kerülhet.