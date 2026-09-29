A szakértői vizsgálat szerint 2022 és 2024 között több tízmillió eurót vontak ki három társaságból, miközben már ismertek voltak az egyiptomi projekt problémái.
Csaknem 900 millió forintos kárt okozó csődbűntett miatt öt és fél év börtönbüntetéssel sújtott első fokon a Szegedi Járásbíróság egy helyi építési vállalkozót - tájékoztatott a Szegedi Törvényszék szóvivője szerdán.
Nemrégiben ítélték el, immár jogerősen Wappler Lászlót a "Balaton királyaként" emlegetett Szlávy Bulcsú meggyilkolásában való részvételért. Nem is olyan régen Békés megye volt hangos Wappler nevétől, aki ott egy akkori fideszes országgyűlési képviselővel, Sümeghy Csabával üzletelt. Nem is szokványos módon.