Különös üzletek egy volt fideszessel

Nemrégiben ítélték el, immár jogerősen Wappler Lászlót a "Balaton királyaként" emlegetett Szlávy Bulcsú meggyilkolásában való részvételért. Nem is olyan régen Békés megye volt hangos Wappler nevétől, aki ott egy akkori fideszes országgyűlési képviselővel, Sümeghy Csabával üzletelt. Nem is szokványos módon.