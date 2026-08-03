Karácsony - 100 milliárdot (!) szórunk el a következő két hétben

Indul az év legforgalmasabb, és ezáltal legidegtépőbb időszaka az üzletekben. Sokan évek óta próbálják rávenni az embereket a visszatérésre a meghittebb ünnep felé, megpróbálva szembenni az őrületesen erős kereskedelmi nyomással, a reklámokkal, akciókkal, a szinte ingyen adjuk-féle hirdetésekkel, és - nem utolsó sorban - az emberi természettel, amelyben nem nehéz felébreszteni a fogyasztási őrület nevű vadállatot. Nem sok sikerrel, igazolja ezt a megállapítást az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) idei becslése, miszerint várhatólag a címben jelzett összeget költik el a magyarok idén karácsonyra, de még az is lehet, hogy ennél is többet. Ja, és ez csak az ajándék. Merthogy az ünnepi asztalra szánt élelmiszerekre szintén körülbelül 100 milliárd forintot fordítanak majd a vásárlók.