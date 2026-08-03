Döntött a Magyar Reklámszövetség is, csúcsidőben lekapcsolják a digitális reklámfelületek világítását

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2026-08-03 08:43:00 CEST

A közterületi reklámfelületek üzemeltetői minimálisra veszik a reklámok fényerejét, 17 óra után pedig teljesen lekapcsolják eszközeiket.

Hétfőtől esti csúcsidőben lekapcsolja, napközben minimálisra veszi digitális reklámfelületei világítását a Magyar Reklámszövetség, amelynek közterületi reklám tagozata az MTI-hez eljuttatott közleményében csatlakozásra kér minden magyarországi szereplőt.

A döntés értelmében nappal a közterületi reklámfelületek üzemeltetői minimálisra veszik a reklámok fényerejét, 17 óra után pedig teljesen lekapcsolják eszközeiket. Az intézkedés minden, a tagozat tagjai által üzemeltetett digitális reklámfelületre, kijelzőre, backlightra és világító tetőreklámra kiterjed Budapesten és vidéken egyaránt.

Az érintett reklámcégek emellett saját működésükben is visszafogják az egyéb, nagy energiafogyasztású eszközeik használatát a kritikus időszakban - tették hozzá.

A lépés országosan több mint 1000 reklámeszközt érint.

A tagozat arra kéri a tagságon kívüli, digitális vagy esti megvilágítású reklámfelületeket üzemeltető cégeket, hogy csatlakozzon az országos kezdeményezéshez, és a kritikus esti órákban kapcsolja le felületeit.