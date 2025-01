Harc a méhnyakrák ellen

Rendszeres szűrővizsgálat és HPV elleni oltás – elsősorban ez segíthet megelőzni a súlyos méhnyakrák kialakulását. Európában minden 18. percben ebben a betegségben veszti életét egy nő. A méhnyakrák kialakulásáért leginkább felelős HPV-vírus nem csak a nőket, a férfiakat is veszélyezteti, ezért az oltási programot itthon már kiterjesztették a fiúkra is. Nemrég elérhetővé vált a nők számára az otthon végezhető teszt is; épp időben, mert félő, hogy a járvány miatt jóval kevesebben mennek el az évente ajánlott nőgyógyászati szűrővizsgálatra.