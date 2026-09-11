Daniel Kehlmann A mentor című darabja Göttinger Pál rendezésében a Rózsavölgyi Szalonban több finomsággal együtt szórakoztató és tanulságos is egyben.
Trump nem tehette meg, hogy tönkreteszi az amerikai demokráciát, mondta Daniel Kehlmann, akinek új regényében egy káoszimádó mutatványos a főhős.
Daniel Kehlmann Szenteste című drámája igencsak az elevenünkbe vág. Napjaink rettegett jelenségéről a terrorról szól. A szerző az elkövető és az üldöző nézőpontját ütközteti.
Egy biztos: jó olvasni Daniel Kehlmann regényeit. Az viszont nem dőlt el a Magvető világirodalmi beszélgetéssorozatán, hogy “nagy irodalomról” van-e szó.