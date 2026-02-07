Roger újra a csúcson?

Vélhetően nem sokan vannak azok, akik az év elején arra fogadtak volna, hogy a 17-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federer 2014 végén világelsőként búcsúztassa az idei évet. Nos, a 33 éves, négygyermekes svájci fenomén alaposan rácáfolt a benne kétkedőkre, és ha nem is a legszebb éveire emlékeztetően teljesít, de alaposan megközelítette azt: összesen kilenc döntőben volt érdekelt - ebből egy Grand Slam (Wimbledon) -, és négyet be is húzott.