Davis-kupa: Marozsán Fábián alulmaradt az idegek harcában, az USA 2:0-ra vezet

tenisz;Davis Kup;Piros Zsombor;Marozsán Fábián;

2026-02-07 22:28:00 CET

Piros Zsombor jól tartotta magát Tommy Paul ellen, de összességében véve simán, 7:6, 6:3-ra kikapott, míg Marozsán Fábián találkozója a Davis-kupa újonc Ethan Quinnel idegtépő rövidítésbe torkollt a döntő szettben, amelyből végül az amerikai jött ki jobban, 3:6, 6:3, 7:6-ra győzte le a magyart, ezzel az első nap után 2-0-ra vezet az Egyesült Államok.

Sokáig úgy tűnt, nem biztos, hogy olyan nehéz összecsapás vár férfi teniszezőinkre február elején az Egyesült Államok elleni Davis-kupa találkozón, amit az ellenfél nemzet alapján feltételeznénk, ugyanis igazán befutott, nagy név nem szerepelt a amerikai keretben. Kivétel talán a 35 éves Austin Krajiceket, aki párosban 2023-ban Roland Garrost nyert. Hogy miért nem vállalta a szereplést a top tízes Taylor Fritz és Ben Shelton, nem nehéz kitalálni: a Magyar Tenisz Szövetség szakvezetése úgy döntött, a kemény pályás idény közepébe ékelve salakon rendezik meg a válogatottak közötti torna selejtezőjét - ezért maradt távol Fucsovics Márton is a sporttörténelmi összecsapástól, amelyen a magyar válogatott először fogadja az USA csapatát. Kockázatos, de érthető döntés, tekintve, hogy az Egyesült Államokban uralkodó borítás a kemény pálya. Mindezek után némi meglepetés, hogy az előzetes kerethirdetés után cserélt és bővített is az USA: az Australian Open után lett hivatalos, hogy a korábban világranglista-8., jelenleg 22. helyen jegyzett, Roland Garros-negyeddöntős Tommy Paul is Magyarországra érkezik, Krajicek partnere pedig a párosban friss Grand Slam-győztes Christian Harrison lesz.

Mellettük Ethan Quinn és Emilio Nava szerepel még Tatabányán - a 64. helyen rangsorolt, 21 éves Quinn korábban nemzeti ranglistavezető és amerikai egyetemi bajnok volt, a három esztendővel idősebb Nava pedig 2019-ben az Australian Openen és a US Openen is döntős volt a junior fiúk között. Velük szemben Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté, Füle Mátyás összeállításban állt fel a magyar válogatott. Marozsán remekelt a szezon elején, Aucklandben elődöntős volt, míg az év első majortornáján immár harmadszor jutott túl a második fordulón is. Piros négy hónap kihagyás után ugyan az Australian Opent megelőző felvezetőtornáján nem tudott meccset nyerni, ahogy a Grand Slam selejtezőjében sem, utána viszont döntőig menetelt Oeirasban, a következő challenger-tornától azonban visszalépett. A várakozásoknak megfelelően Piros Zsombor kezdett szombaton az amerikaiak első számú játékosa, Tommy Paul ellen - nehezen melegedett be a közönség, húsz perc kellett, mire megérkezett a hamisítatlan Davis-kupa-hangulat a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokba, amelyből a 2017-es junior Australian Open-győztes magyar rendszerint olyan erőt merít, hogy a csodára is képes. Egyből lebrékelte klasszis ellenfelét, épp ez hozta meg a szurkolók hangját, de Paul nem véletlen 22. a világranglistán, s azonnal vissza is vette elveszített adogatását. Az első szettben ezután csak egy bréklabdája volt az amerikainak, de annyival szorosabbak voltak Piros adógatógémjei, hogy valószínű volt, ha rövidítésre kerül sor, nem sok lapot oszt majd neki ellenfele. Így is lett, a tie-breaket 7-2-re veszítette el a hazai kedvenc. A második szettben is volt egy oda-vissza brék, ezúttal Pirosnak kellett visszajönnie a játszmába, utána azonban az amerikai türelmes játékkal kivárta, amíg újra előnyhöz juthat, élt is a lehetőséggel, majd 5:3-nál adogatóként első mérkőzéslabdáját értékesítette. Bár Piros Zsombort már az első szettben ápolni kellett, vasárnapi mérkőzése előtt bizakodásra adhat okot, hogy kiválóan tartotta magát az amerikai klasszissal szemben, sőt, kétszer még brékelni is sikerült neki, hiszen következő meccsét alacsonyabban rangsorolt teniszezővel játssza majd.

Jó volt újra magyar közönség előtt Davis-kupát játszani, az pedig a hab volt a tortán, hogy ilyen kvalitású játékos ellen léphettem a pályára, ő volt talán az eddigi legnehezebb rivális, akivel valaha játszottam. Élveztem a kihívást, iszonyatosan agresszívan, okosan és kreatívan játszott, nehéz fogást találni rajta. Sajnos a harmadik gémben egy kisebb sérülést összeszedtem, izomhúzódás lett a jobb combhajlító izmomban, de igazából teljesen fitten és sérülés nélkül is én lettem volna az esélytelenebb. Az dönthetett a végén, hogy nyomás alatt a fontos pontoknál ő volt az eredményesebb, olyankor két-három szinttel feljebb kapcsolt, egy top 5-ös játékos szintjére, amire nem volt válaszom, ilyenkor passzívabb is voltam, és ezt megbüntette, ebben fejlődnöm kell a jövőben” - fogalmazott Piros Zsombor a mérkőzés után.

Tommy Paul is méltatta ellenfelét, arról beszélt, a mérkőzés elején nagyon jól valósította meg Piros a kitalált stratégiát. – Próbáltam ebben megakadályozni, és végül sikerült, de remek teniszt játszott. Élvezni szoktam a Davis-kupát, és a salakhoz is hozzászoktam az évek során. Kicsit csúszósabbnak éreztem a pályát, mint a legtöbb tornán, de most nem annyira esik jól senkinek, mindenkinek a mozgásán látszik. Sok múlik azon is, ki alkalmazkodik jobban - magyarázta.

Rögtön következett Marozsán Fábián mérkőzése a Davis-kupa-újonc Ethan Quinn ellen, aki nemrég került ki az amerikai egyetemi bajnokságból, s nagyon kevés tapasztalata van salakon, viszont máris 68. a világranglistán. Épp ezek miatt, és Marozsán Fábián kvalitása, tapasztalata, sikerei okán úgy érezhettük, van esély 1-1-es eredménnyel fordulni a vasárnapra. Az első szett alapján nem véletlenül bizakodtunk: Marozsán 2:1-nél elvette ellenfele adogatását, és simán végigvitte a szetten az előnyt, majd első szettlabdáját értékesítette is. Paul azonban sajtótájékoztatóján, amely az első játszma után volt, kiemelte, nincs könnyű dolga Quinnek, az első Davis-kupa-találkozóján játszott első meccsének első játszmájában nem csoda, hogy kicsit megremegett a keze, és bízott benne, jön majd a pozitív fordulat az amerikaiaknak - sajnos igaza lett. A szünet után ugyanis erőre kapott a fiatal amerikai, s bár az első gémben Marozsánnak két bréklabdája is volt, végül ellenfele lépett el 2:0-ra. Első számú férfi teniszezőnknek már csak ellenfele utolsó adogatásánál lett volna lehetősége visszajönni a hátrányból, ami nem sikerült, Quinn pedig 6:3-ra lezárta a szettet. A döntő játszmában a legkritikusabb az volt, amikor az amerikai egyetemi bajnok adogatott a 4:4-ért - a magyar teniszezőnek négy lehetősége is volt, hogy brékelőnyhöz jusson, de egyikkel sem tudott élni, 21 éves riválisa kötélidegekkel kibekkelte a játékot.

Sok fontos labdamenet volt a mai mérkőzésen, én megtettem mindent. Ha a második szett elején valamelyik bréklabdámat kihasználom, lehet kevesebb utána az önbizalma, és nem egyenlítődik ki a meccs. Utána 4:3-nál nagyon szoros volt a gém, végül hozta a szerváját, így mentünk tovább. A rövidítésben már egálban voltunk, ütött extrákat, én is csináltam szép pontokat. Picit tényleg olyan volt, mint az orosz rulett, végül felé billent a mérleg. Próbálom minél gyorsabban elfelejteni ezt a vereséget, regenerálódni, aztán megyek tovább, holnap is fel kel a nap, csinálom, amit kell – nyilatkozta Marozsán.

Ethan Quinn is kiemelte, fontos volt, hogy 4:3-nál végül hozni tudta adogatását. – Az első szett után beszéltem Bob Bryan szövetségi kapitánnyal, aki elmondta mit csináljak, én pedig eszerint változtattam a játékomon, megvalósítottam amit kért. A döntő játszmában ott volt a szoros adogatógémem, de az biztató, amikor látod, az ellenfeled bizonyos pillanatokban, konkrét ütésfajtáknál összezuhan, ebből lehet erőt meríteni ilyenkor. A fonákomra támaszkodtam, egyébként is mondják, az nagyon erős játékelemem, igyekeztem tiszta ütésekkel, egyszerűen játszani. Más a Davis-kupa, mint az egyetemi bajnokság, ott nincs ekkora hangzavar, dobok, de az sokat segített, hogy a csapat mögöttem állt, és támogatott, az pont olyan volt, mint amit megszoktam, otthonosan éreztem magam – osztotta meg.

Vasárnap a páros mérkőzéssel folytatódik a program, amit meg kellene nyerni ahhoz, hogy életben maradjon a remény - az előzetes tervek szerint Bardóczky Kornél szövetségi kapitány Piros Zsombort és Marozsán Fábiánt küldi hadba a Krajicek, Harrison duóval szemben, azonban Piros utalt rá, lehet, pihenni fog, hogy szükség esetén bevethető legyen egyesben.

A vasárnapi program 11.00-tól: Marozsán Fábián, Piros Zsombor-Austin Krajicek, Christian Harrison, Marozsán Fábián-Tommy Paul, Piros Zsombor-Ethan Quinn.