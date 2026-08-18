Lefújni már nem tudta, de jelentősen csökkenti az amerikai részvételt a Dél-Koreával közös hadgyakorlaton Donald Trump. Az amerikai elnök úgy érvelt, „nagyon jó kapcsolatot ápol” Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel, és a Dél-Koreával tartott hadgyakorlatok különben is nagyon költségesek. A döntés mögött azonban ott húzódik az, hogy Trump megorrolt Szöulra, amiért nem nyújtott segítő kezet Washington Irán elleni háborújához. Az elnök érzelemvezérelt döntései komoly károkat okoznak az amerikai hadseregnek.
Arról a Fülöp-szigeteki kormányzati illetékesek nem számoltak be, hogy mennyire közelítették meg a gépet a rakéták. A kínai külügyminisztérium annyit közölte, hogy „ellenintézkedésre került sor”.
Mindkét fél a másikat hibáztatja a Spratly-szigetek közelében történtekért.
A kiújult konfliktusban a több ázsiai ország által is vitatott hovatartozású Dél-kínai-tenger sorsa a tét, és Japán szerint a jogállamiság is.
A kínai elnök a szabályalapú világrendről papolt a Világgazdasági Fórumon, miközben országa a szomszédjait provokálja.
Az Egyesült Államok és Japán fegyveres erői – a USS Ronald Reagan repülőgép-hordozóval az élen – a térségben egyre aktívabb kínaiaknak üzentek az „Éles kard” keretében.
Peking bejelentette, folyamatosan tengeri manővereket hajt végre a Dél-kínai-tengeren. A kommunista pártlap, a Zsenmin Zsipao azt közölte, hogy a kínai hadsereg tagjai „nem ülnek fel a külföldi provokációknak". Az újság szerint minden külföldi beavatkozás „szembemegy a közös érdekekkel". A cikkben élesen bírálták az új amerikai külügyminisztert, Rex Tillersont, aki előzőleg úgy foglalt állást: meg kell akadályozni Kínát abban, hogy megközelítse a Dél-kínai-tengeren létesített mesterséges szigeteit. A pekingi lap szerint az efféle megnyilvánulások „verbális bombával" érnek fel.
Kínának nincs történelmi joga a dél-kínai-tengeri területekhez, és így ahhoz sem, hogy igényt tartson az ott található nyersanyagok kitermelésére - mondta ki ítéletében az Állandó Választottbíróság. Hágai székhelyű bíróság kedden hirdette ki annak a nemzetközi eljárásnak az eredményét, amelyet a Fülöp-szigetek kezdeményezett a Kínai Népköztársaság dél-kínai-tengeri területi követeléseinek megkérdőjelezésére.
Két kínai állampolgár halálát erősítette meg a pekingi külügyminisztérium szóvivője pénteken a vietnami erőszakos Kína-ellenes zavargásokkal kapcsolatban, és több mint száz sérültről számolt be.
Megszűnt a kapcsolat egy kínai halászhajó 11 fős legénységével, miután a Dél-kínai tengeren fegyveresek kerítették hatalmukba hajójukat helyi idő szerint szerda reggel - jelentette a kínai állami média.
Kis híján összeütközött egy kínai hadihajó és egy amerikai cirkáló a dél-kínai tengeren december elején, amiért a kínai Global Times (GT) hétfőn az amerikai felet tette felelőssé.