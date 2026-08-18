Kína aggodalmat keltett

Peking bejelentette, folyamatosan tengeri manővereket hajt végre a Dél-kínai-tengeren. A kommunista pártlap, a Zsenmin Zsipao azt közölte, hogy a kínai hadsereg tagjai „nem ülnek fel a külföldi provokációknak". Az újság szerint minden külföldi beavatkozás „szembemegy a közös érdekekkel". A cikkben élesen bírálták az új amerikai külügyminisztert, Rex Tillersont, aki előzőleg úgy foglalt állást: meg kell akadályozni Kínát abban, hogy megközelítse a Dél-kínai-tengeren létesített mesterséges szigeteit. A pekingi lap szerint az efféle megnyilvánulások „verbális bombával" érnek fel.