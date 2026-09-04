Nagy Ervin ígérete szerint a Déryné működését racionalizálni fogják, eredeti céljait nem kétségbe vonva.
A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd szerint elképzelhető, hogy a színházi előadásokat kistelepülésekre közvetítő program – egy időre legalábbis – megszűnik. A program vezetője nem kommentálta Demeter kijelentését.
Akár százlelkes falvakba is eljuttatna színvonalas színházi előadásokat a Déryné program, a pályázati keretösszeg idén 630 millió forint. A programnak saját társulata is lesz.