Demeter Szilárd: Lehet, hogy nem lesz pénzünk a Déryné Program folytatására

A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd szerint elképzelhető, hogy a színházi előadásokat kistelepülésekre közvetítő program – egy időre legalábbis – megszűnik. A program vezetője nem kommentálta Demeter kijelentését.