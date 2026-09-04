Szerződést bontott a Vidnyánszky-féle Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az Oktatási Hivatal

Oktatási Hivatal;Nagy Ervin;Déryné program;Lannert Judit;

2026-09-04 16:34:00 CEST

Nagy Ervin ígérete szerint a Déryné működését racionalizálni fogják, eredeti céljait nem kétségbe vonva.

A mai napon intézkedtem, hogy az Oktatási Hivatal azonnal bontsa fel a szerződését a Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Ez megtörtént. A Déryné szakmai tartalmai a Nemzeti Köznevelési Portálról lekerülnek - jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon.

A tárcavezető - mint írta - fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Ezért ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium bevonásával, velük egyeztetve fogják kiválasztani.

A Déryné Közhasznú Nonprofit Kft.-t 2019-ben alapította a Vidnyánszky Attila vezette Nemzeti Színház. A Déryné program célja hivatalosan az volt, hogy budapesti előadásokat vigyenek el olyan vidéki helyszínekre, ahová a vidéki színházak sem érnek el. Az Oktatási Hivatal és a Déryné Program között idén június 1-jén jött létre együttműködési megállapodás, azzal, hogy a program drámapedagógiai és színházi célú szakmai anyagai bekerülhetnek a köznevelésbe. A megállapodást azonban sokan bírálták, azt kifogásolva, hogy egyetlen program módszertani anyaga miért kap kiemelt szerepet a hazai színházi nevelés és drámapedagógia más szereplőivel szemben.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár szintén bejegyzést tett közzé a témában. A bírálatokra úgy reagált, hogy a Dérynével az Oktatási Hivatal kötött szerződést, nem pedig a Magyar-kormány oktatási minisztériuma. Egyebekben Lannert Judit mondandóját annyival egészítette ki, hogy a Déryné működését racionalizálják, eredeti céljait nem kétségbe vonva, de az ideológiai vezéreltsége okán alapos átvizsgálásnak vetik alá. „Nem az számít, hogy ki melyik tábor tagja, hanem hogy milyen minőséget tud letenni az asztalra” - ígérte.