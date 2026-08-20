Több bejelentés érkezett a BRFK-ra az augusztus 20-i technoparti hangereje miatt

dj;augusztus 20.;fellépők;hangoskodás;

2026-08-20 16:52:00 CEST

A rendőrök felvették a kapcsolatot a szervezővel, de más intézkedés nem történt. Csütörtökön újra lesznek koncertek a Műegyetem rakparton, a program éjjel fél kettőig tart.

Több bejelentést is kapott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az augusztus 20-i ünnepség Műegyetem rakparti zenei programjának hangereje miatt - írja a 24.hu.

A rendőrség nem közölte, pontosan hányan jelezték a problémát, azt viszont tudatta, hogy felvették a kapcsolatot a rendezvény szervezőjével.

A BRFK válasza szerint ezen túl nem történt rendőri intézkedés. A portál azért kereste meg a rendőrséget, mert a szerdán kezdődő Elektro Rakpart koncertjeinek basszusa a környéktől távolabb is hallható volt. A 24.hu olvasói közül volt, aki a VI. kerületből, más pedig a Városliget környékéről számolt be arról, hogy tisztán érzékelte a zenét. (Saját tapasztalat: munkatársunk Zuglóban, a XVI. kerülettől nem messze is hallotta a dübörgést, a nyitott ablak mellett).

A rendezvénysorozat hivatalos beharangozója szerint a kétnapos program célja, hogy az augusztus 20-i ünnepléshez a fiatalabb generációk zenei világán keresztül is kapcsolódási lehetőséget teremtsen. A koncertek már szerdán megkezdődtek, és késő éjszakáig tartottak.

A hangos zene miatt nemcsak a 24 kapott panaszokat: a 444 is beszámolt arról, hogy a város több pontján érezhető volt a Műegyetem rakpart felől érkező erős basszus.

Csütörtökön 17 órakor folytatódik az Elektro Rakpart programja. A hivatalos menetrend szerint a zene éjjel fél kettőig tart majd, 21:30-tól pedig a berlini elektronikus zenei színtér egyik meghatározó duója, a Modeselektor lép fel.