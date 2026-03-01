Rejtő Jenőnek (1905–1943), a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb alkotójának élete szokatlanul szabálytalan volt, miként halálának körülményei is. Hivatalosan eltűnt 1943. január elsején, Jevdakovo oroszországi településen, a Szovjetunió megszállt területén, a Don-kanyarban, ahová zsidó volta miatt munkaszolgálatosként került. Thuróczy Gergely irodalomtörténész az író elismert kutatója, szellemiségének szenvedélyes őrzője. Amikor előadást tart róla, felveszi csíkos matróztrikóját, fejébe csapja a kapitányi sapkát, átalakul Izzadt Greg kapitánnyá. A hallgatóság pedig rögvest az igazi, vérbő Rejtő-univerzumba csöppen.
Koromsötét félmúltunk egyik legsötétebb órájában magyar katonatiszt adta ki védtelen magyar katonák ellen egy dermesztően hideg januárban; egész pontosan 1943 január 24-én, a Donnál…A bűntettet jóvátenni lehetetlen, mi utódok csak egyet tehetünk – emlékezünk.
„A magyar csapatok sikerrel verték vissza ellenséges kötelékek támadókísérleteit” – szóltak a hírek a doni katasztrófa másnapján
