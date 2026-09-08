Dózsa Csaba egészségügyi közgazdásszal elemeztük a 2026-os költségvetésben tervezett módosításokat.
Dózsa Csaba szerint az új szervezet fölállításának csak rövid távon 3-5 milliárd forint lehet a tranzakciós költsége. Ez az összeg pedig a hazai egészségügyből fog hiányozni.
A költségvetés tervezete alapján jövőre is folytatódik a kórházak eladósodása, a szakemberek elvándorlása, ráadásul nem várható a külföldön dolgozók hazacsábítása sem.
Lényegében egy gumiszabály az az alapelv, hogy mindenkinek a lakóhelye közelében jár az egészségügyi ellátás, hiszen ennél pontosabb előírás nincs. Így a kormány lehetősége és a lakosság toleranciája dönti el azt, hogy kell-e akár 80-100 kilométert utazni. A sátoraljaújhelyi eset szakértők szerint arra int, hogy mindig kell lennie B-tervnek. Az emberek mindenesetre több százmilliárdot fizetnek ki, hogy időben kezeléshez jussanak.