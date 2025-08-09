Csaknem 40 millió forint értékű kábítószert foglalt le egy budapesti droglabor felszámolása során a rendőrség

Tíz férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg egy embert pénzmosással gyanúsít a rendőrség, miután befejeződött a nyomozás egy budapesti amfetaminlabor ügyében – írja a police.hu.
A rendőrség már korábban beszámolt arról, hogy a nyomozók azonosítottak egy zalaegerszegi férfit, aki egy budapesti terjesztőtől rendszeresen vásárolt kábítószert, amit helyben továbbértékesített. A rendőrök eljutottak a drogot előállító két személyhez is, akik fővárosi lakásokban készítettek amfetamint tartalmazó folyadékból szilárd halmazállapotú drogot, és azt árulták. A nyomozók a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztálya segítségével 2024. február 13-án csaptak le különböző helyszíneken a gyanúsítottakra.
A rendőrség szombati közleménye szerint a dílereknél tartott kutatások során lefoglaltak
246, 75 gramm kokaint,
259,4 gramm marihuánát,
1875 ecstasyt,
11 darab LSD-t,
közel 8 kilogramm amfetamint,
két gépjárművet,
a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket,
valamint különböző valutákat is.
A lefoglalt drog feketepiaci értéke megközelíti a 40 millió forintot.
A zalai nyomozók befejezték a négy budapesti, négy zalaegerszegi, egy dabasi és egy hajdúböszörményi férfival szemben kábítószer-kereskedelem bűntett, míg egy fő ellen pénzmosás bűntett miatt folytatott eljárást, és az iratokat megküldték az ügyészségnek.