Magyar Péter: Pár milliméterre jártunk a Paksi Atomerőmű leállításától

atomerőmű;Paks;leállás;paksi atomerőmű;Duna vízszint;Magyar Péter;

2026-08-04 08:04:00 CEST

Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina.

Kedden hajnalban majdnem lekapcsolták a teljes Paksi Atomerőművet.

Magyar Péter egy kedd reggeli Facebook-bejegyzésében azt írta, „pár milliméterre jártunk” a leállástól, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina - tudatta a miniszterelnök. Jelezte, hogy a helyszínre utazik.

Augusztus 1-jén az 1-es blokk még működő turbinagenerátorát is leállították, miközben az erőmű közölte, hogy a blokkok biztonságos állapotát folyamatosan fenntartják. Augusztus 2-án 23 órakor Paksnál mínusz 135 centiméteres vízállást és 27,8 Celsius-fokos vízhőmérsékletet mértek. Az atomerőmű ekkor a névleges 2000 helyett mintegy 230 megawattot termelt; a kormány szerint a még működő egység hűtését átmenetileg biztosítani tudják.