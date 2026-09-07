Polak, Węgier: quo vadis?

A magyar külpolitikát illetően a lengyelek már évek óta sokkal inkább a rivalizálást, mint az együttműködési készséget érzékelnek. Nem kizárt, hogy az az 1998-ban hivatalba lépő Orbán-kormány igyekezett meggátolni a lengyel EU-csatlakozást, legalábbis az akkori varsói vezetés számos üzenetéből erre következtethetünk.