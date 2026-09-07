A szélsőjobboldali párt Szász-Anhaltban a szavazatok csaknem 44 százalékát szerezte meg. Ez jelentős eredmény az AfD-nek, azonban mint kiderült, egyedül nem tud kormányt alakítani.
A magyar külpolitikát illetően a lengyelek már évek óta sokkal inkább a rivalizálást, mint az együttműködési készséget érzékelnek. Nem kizárt, hogy az az 1998-ban hivatalba lépő Orbán-kormány igyekezett meggátolni a lengyel EU-csatlakozást, legalábbis az akkori varsói vezetés számos üzenetéből erre következtethetünk.
Két héttel a lengyelországi parlamenti választások előtt a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelentős előnnyel vezeti a pártok népszerűségi listáját.
Levélben fordult Donald Tuskhoz, az Európai Tanács december elsején hivatalba lépő elnökéhez Ujhelyi István, az Európai Parlament (EP) szociáldemokrata delegációjának vezetője pénteken, egy "objektív, de kemény" uniós demokráciaellenőrzési mechanizmus kialakítása érdekében.