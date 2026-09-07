Orbán Viktortól Elon Muskig: a reakciók is szélsőségesek a német AfD tartományi választási sikerére

Orbán Viktor;győzelem;reakciók;Donald Trump;tartományi választás;AfD;Szász-Anhalt tartomány;Dunald Tusk;Elon Musk;

2026-09-07 07:31:00 CEST

A szélsőjobboldali párt Szász-Anhaltban a szavazatok csaknem 44 százalékát szerezte meg. Ez jelentős eredmény az AfD-nek, azonban mint kiderült, egyedül nem tud kormányt alakítani.

„Hatalmas este volt Németország és Európa számára! Gratulálok!” – írta X-bejegyzésében Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök a német szélsőjobboldali párt, az Alternatíva Németországért (AfD) jelentős előretörésére, csaknem 44 százalékos választási eredményére Szász-Anhalt tartományban. Az egyre inkább szélsőjobbra tolódó Fidesz jelenlegi elnöke földcsuszamlásszerű győzelemnek nevezte a tartományi választási sikert, név szerint megemlítve Alice Weidelt, az AfD társelnökét és Ulrich Siegmundot, a párt tartományi miniszterelnök-jelöltjét. – „Kapaszkodjatok meg! Ez csak a kezdet!” – tette hozzá Orbán Viktor.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök viszont egyáltalán nem örült. A The Guardian szerint „Lengyelországban csak az idióták vagy az árulók örülhetnek az AfD németországi győzelmének.” Miközben Donald Trump amerikai elnök kommentár nélkül közzétett a Truth Social nevű közösségi hálózatán, egy képernyőképet az akkor még csak választási előrejelzésről, Kirill Dmitrijev orosz elnöki megbízott megosztotta Trump bejegyzését, dicsérve a „pragmatikus AfD történelmi győzelmét”. Elon Musk a világ leggazdagabb embere, amerikai technológiai vállalkozó, Trump korábbi főtanácsadója egyenesen gratulált az AfD-nek. – „Szép munka!” - írta Musk az általa tulajdonolt X-en, dicsérve a párt vezetőit, ejd azon elmélkedett, hogy Németország ismét olyan hely lehetne, ahová érdemes befektetni.

Megrökönyödéssel fogadta viszont az AfD sikerét a németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke. – „A választások kimenetele még nem végleges, de már most biztos, hogy egy igazoltan szélsőjobboldalinak minősített párt egy német tartományban karnyújtásnyira van attól, hogy egyedül kormányozhasson” – jelentette ki Josef Schuster a Welt című lapnak nyilatkozva az exit poll felmérések közzététele nyomán. Schuster azt írta, hogy tart az AfD oktatáspolitikára gyakorolt hatásától mert – ahogy fogalmazott – az oktatás jelenti a legfontosabb alapkövét a nyitott társadalom megőrzésének és az antiszemitizmus elleni küzdelemnek.

Politikai újrakezdést sürgetett Sahra Wagenknecht, a németországi Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) alapítója Szász-Anhalt tartományban, miután kiderült, hogy baloldali pártja hajszállal átlépte az ötszázalékos parlamenti küszöböt a vasárnapi tartományi választáson. Wagenknecht a dpa hírügynökségnek azt mondta: reményei szerint a magdeburgi tartományi parlamentben többség alakítható ki az energiapolitika megváltoztatására, az Oroszországgal szembeni szankciók megszüntetésére, az oktatás javítására, valamint a közszolgálati műsorszolgáltatás alapvető reformjára. A BSW tartományi listavezetője, Thomas Schulze szerint pártjának vannak közös pontjai az AfD-vel, különösen az Oroszországgal kapcsolatos politikában és az olcsó energia kérdésében, ugyanakkor jelentős különbségeket lát az oktatás-, a gazdaság- és a szociálpolitikában. A BSW társelnöke, Amira Mohamed Ali közölte: pártja nem fogja megszavazni az AfD miniszterelnök-jelöltjét, Ulrich Siegmundot, bár az „együttműködést nem zárta ki