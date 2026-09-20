A munkatársak több mint fele nyugdíjasként dolgozik a barcsi járóbeteg-ellátóban, pedig az egyik leghátrányosabb kistérség hatványozott erőforrásokat igényelne. A változáshoz országszerte világos politikai akarat kellene.
Ez derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétett felméréséből, amelyet májusban végeztek a világ 155 országban.
A lakosság több mint 70 százaléka úgy véli, a hálapénzre azért van szükség, mert annak hiányában rosszabb ellátást kapnak – derül ki a GKI Gazdaságkutató a Stabilitás Pénztárszövetség megbízásából készített reprezentatív felméréséből, amely a magyarok hálapénzhez való hozzáállását vizsgálta.