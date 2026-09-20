Nyugdíjas gyógyítók tartják életben az ellátórendszert: nem tudnak orvosokat csábítani az egyik leghátrányosabb kistérségbe

Barcs;hátrányos helyzetű térségek;járóbeteg-szakellátás;egészségügyi szolgáltatások;

2026-09-20 12:13:00 CEST

A munkatársak több mint fele nyugdíjasként dolgozik a barcsi járóbeteg-ellátóban, pedig az egyik leghátrányosabb kistérség hatványozott erőforrásokat igényelne. A változáshoz országszerte világos politikai akarat kellene.

Jóllehet a legmostohább sorsú kistérségek listáját rendre borsodiak és szabolcsiak vezetik, de a dél-dunántúli régió határ menti peremvidékének a kilátásai sem szívmelengetőbbek. Ráadásul, amíg Észak-Kelet-Magyarországra gazdagon érkeztek nagyberuházások, addig a délnyugati szegletet ezek valahogy elkerülték. Az Ormánság szomszédságában a barcsi kistérség is a legsanyarúbb életfeltételeket képes nyújtani. Munkalehetőség alig, szociális kitettség bőven. Ennek minden hatása lecsapódik a Barcsi Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központban, ahol a munkatársak több mint fele nyugdíjas.

Az ország több mint kétszáz szerződött járóbeteg-szolgáltatója közül néhány tucat kistérségi központként működik. A háziorvosi körzetek mellett ezek az intézmények tudnák a legnagyobb terhet levenni a megyei kórházak és a klinikai centrumok válláról. A hátrányos helyzetű kistérségekbe azonban szinte lehetetlen szakorvost igazolni, különösen kilátástalan a fiatalok szerződtetése, akik inkább Pécsen vállalnak állást, semhogy a nehezen megközelíthető Barcsot választanák. Pedig a járóbeteg-ellátó intézményben kulturált körülmények között folyik a gyógyítás, és ma még az orvostechnikai műszerek terén sincs szégyenkezni valójuk, bár beszerzés régen volt.

– A dolgozóink 57 százaléka 50 év fölött van, a 22 szerződéses szakorvosunk közül 10-en nyugdíjasként vállalják a munkát: ha ez a generáció egyszer kiesik, akkor nagy baj lesz

– mondja Kisimre László igazgató-főorvos. – Hárman havonta egyszer járnak szakrendelést tartani Győrből, Pécsről, Siófokról. Számos alkalommal próbáltunk lobbizni, voltunk Kaposváron, beszéltem a pécsi rektorral. Pécs azt mondja, hogy ez Somogy megye, Kaposvár pedig ezt, hogy nem tudnak orvost adni. Pedig az ő leterheltségük is csökkenhetne, és a betegeknek is kevesebbet kellene utazni, mindhiába.

Kisimre László szerint határozott és világos politikai szándék és ezzel összefüggő finanszírozási rendszer kellene ahhoz, hogy az egészségügyi intézmény-hálózatot újragondolják az alapellátástól a járóbeteg-szolgáltatókon át a megyei és klinikai centrumokig. Eközben a betegutakat is újra kellene rajzolni. Barcsról például bizonyos eseteket Nagyatádra szállítanak, ám ha közben sebészeti beavatkozás szüksége áll elő, akkor Szigetvárra fuvarozzák át a beteget.

– Jelenleg nem látom a kiutat – fogalmaz az igazgató. – Ezeket az égető problémákat se mi, a járóbeteg-ellátó, se az önkormányzat nem tudja egymagában megoldani. A teljesítmény-finanszírozást 1992-ben vezették be, és már akkor mondtuk, hogy ez mind szép, de nincs benne az amortizáció, nincs benne a karbantartás, nincs benne az eszközbeszerzés.

Több mint tíz éve volt az utolsó nyertes pályázatunk mintegy 90 millió forint értékben, benne két ultrahang-berendezéssel, de azóta nem volt olyan műszerbeszerzési pályázat, amin elindulhattunk volna.

Legutóbb egy röntgenkészüléket tudtunk lecserélni. Egy korrekt magyar eszközgyártótól béreljük, és ez nem drágább, mint a korábbi német készülék karbantartási költsége.

A barcsi járóbeteg-ellátó szakrendelésein évente 90 ezer beteget látnak el. Kifejezetten eredményesen működik az egy napos sebészetük. Nőgyógyászati, szemészeti, ortopédiai, urológiai szakmában látnak el betegeket, a fül-orr-gégészeti egynapos sebészeti szolgáltatásra is van engedélyük, mindennel fel vannak szerelve, de szakorvos hiányában ez a tevékenység szünetel. Azok a betegek, akiket máshova kell iránytani, Pécsre, Szigetvárra, Kaposvárra utaznak, ami jelentős útiköltség-kiadás az államnak.

Barcson mindemellett öt felnőtt háziorvosi praxis működik, egy betöltetlen, itt helyettesítéssel oldják meg a betegellátást. A két fogorvos nyugállományban dolgozik. A gyermekgyógyászati alapellátást három háziorvos és egy gyermekorvos látja el. A kistérség nyolc praxisából négy betöltetlen, kettőben nyugdíjas dolgozik. A lakosságarányos ellátottság európai összevetésben is beszédes, nálunk 100 ezer lakosra 350 orvos jut, míg az uniós átlag 420. Az ország háziorvosi körzetei közül 1000 betöltetlen, a gyógyítók mintegy fele túl van a nyugdíjkorhatáron.

Kisimre László szülész-nőgyógyász szakorvosként 23 éve kezdte el a barcsi intézmény építését és menedzselését.

– Ez az ötvenkettedik évem orvosként – mondja az igazgató, aki 75 évesen vezeti az intézményt.

A családja teljes mellszélességgel támogatja ebben, ami nem meglepő, hiszen a felesége is az egészségügyi intézményben dolgozik. Így az életükké vált a gyógyítás. A magyar egészségügy működőképességének szerencséjére mintegy nyolcezer orvos gondolkodik hasonlóképpen: ha ők nem dolgoznának nyugdíjasként, akkor a gyógyítók mintegy egyötöde hiányozna a rendszerből. Ami elég nagy fájdalommal járna a társadalomra nézve minden szempontból.