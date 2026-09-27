Részben úgy, hogy az emberek körében félelmet keltett, részben pedig úgy, hogy a hatalmat felmentette számos korábbi korlát hatálya alól, és már a látszatra sem ad, amikor újra és újra elcsalja a megméretést.
Kevés meglepetésre lehetett számítani, miközben az egyetlen bejegyzett háborúellenes párt, a Jabloko sok jelöltjét kizárták az indulásból.
A hatalom pártja, az Egységes Oroszország az állítólagos voksok felével is megszerezte a kétharmadot. Az igazi ellenzék hiányából a kommunisták profitáltak.
Az előzetes adatok szerint Oroszországban mind a 16 kormányzóválasztást az Egységes Oroszország párt jelöltje nyerte meg vasárnap, második fordulóra egyik érintett régióban sem lesz szükség.