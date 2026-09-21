Megőrizte alkotmányozó többségét a Putyin-féle Egységes Oroszország az orosz parlamentben

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2026-09-21 15:15:00 CEST

Kevés meglepetésre lehetett számítani, miközben az egyetlen bejegyzett háborúellenes párt, a Jabloko sok jelöltjét kizárták az indulásból.

Az Egységes Oroszország várhatóan 355 mandátumot szerez a 450 fős Állami Dumában, így megtartja alkotmányozó többségét - írja a Reuters a csaknem teljes választási eredmények alapján.

A Központi Választási Bizottság adatai szerint a párt a szavazatok 57,83 százalékát kapta, szemben a 2021-es 49,8 százalékkal.

Az alkotmányozó többség lehetővé teszi, hogy az Egységes Oroszország más pártok támogatása nélkül fogadjon el törvényeket és kezdeményezzen alkotmánymódosítást. A kommunisták 13,81 százalékon, az Oroszországi Liberális Demokrata Párt (LDPR) 8,98 százalékon, az Új Emberek pártja pedig 7,96 százalékon állt. Az Igazságos Oroszország az ötszázalékos parlamenti küszöb alatt volt, de a választási bizottság elnöke szerint nagy esélye volt a bejutásra.

Az elnök a háromnapos szavazást korábban az ukrajnai háború támogatottságának egyik mércéjeként állította be. Vlagyimir Putyin ezt a szavazást ilyen keretben értékelte; ez volt az első állami dumai választás Oroszország 2022 februárjában megindított teljes körű ukrajnai háborúja óta. A Reuters szerint a politikai rendszerben kevés meglepetésre lehetett számítani, a Jabloko sok jelöltjét pedig kizárták az indulásból.

Országos szinten a háborút ellenző, bejegyzett Jabloko nem szerzett mandátumot. Novgorodban ugyanakkor a szavazatok közel 97 százalékának összesítése után mintegy egy százalékponttal meghaladhatta az ötszázalékos küszöböt, így bekerülhet a regionális parlamentbe. A párt közlése szerint több mint 12 ezer helyi választó támogatta őket.

A választási bizottság 59,3 százalékos részvételről számolt be, és tisztának nevezte a választást. Száműzetésben élő ellenzéki aktivisták ezzel szemben széles körű választási csalást állítottak.