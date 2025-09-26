Átalakulóban a német főváros város legendás éjszakai élete.
„A látszólag kegyetlenül, anyagi okokból elkövetett bűncselekmények mögött sokszor a legalapvetőbb emberi vágyak, érzelmek és ösztönök húzódnak meg” – mondja Legéndy Jácint, akivel egy időben maffiózók osztották meg érzelmi életüket. Alapot kínálva a költő most megjelent, FBI: Maffiaszólam című versoratóriumához.
Csütörtöktől elkezdődik az esti séták szezonja a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahova a kulisszák iránt érdeklő látogatókat várják.
A lakosságot zavarja a rendkívül zajos éjszakai élet, a bárok és a vendéglők körüli szakadatlan mozgás.
E csodaszép ország tele van lélegzetelállító tájakkal – észak és nyugat felől a Himalája határolja. Akár 200 ezer forintból eltölthetünk itt egy hónapot. Ennél kevesebb időre nem is érdemes odamenni.