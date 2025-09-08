Baán László főigazgató szerint a nagy európai múzeumok is hasonlóképpen járnak el.
Utóbbi gyűjteménye az elmúlt két évben csaknem ezer műtárggyal gyarapodott, mintegy ötmilliárd forint értékben.
Nyolcéves előkészület után megnyílt Magyarország első nagyszabású El Greco-kiállítása. A Szépművészeti Múzeumban az is kiderül, bár a krétai-spanyol festőművész kétségbevonhatatlanul zseniális, nem volt tévedhetetlen.
A kép egykor a híres műgyűjtő, Nemes Marcell tulajdonát képezte.
A francia főváros olyan nagy, hogy a Louvre Leonardo-tárlata mellett több gigakiállítás is elfér benne egy időben. El Greco, Toulouse-Lautrec, Christian Boltanski – és a névsor ezzel még nem is teljes.