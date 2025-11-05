Robbie Keane: Jól ismerjük a riválist és az eddigi meccsek alapján maximálisan fel tudtunk készülni

Ferencváros;El-selejtező;Ludogorec;Robbie Keane;

2025-11-05 15:15:00 CET

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője szerint a szakmai stábbal minden lehetséges forgatókönyvre felkészítették a játékosokat a vendég bolgár Ludogorec elleni, csütörtök este sorra kerülő Európa-liga alapszakasz-mérkőzésre.

A 45 éves ír szakember a találkozót megelőző szerdai sajtótájékoztatón azt mondta, a razgradi együttesnél történt edzőváltás "akár veszélyes is lehet".

"Ha jól tudom, a második csapat trénere vette át a vezetőedzői posztot, és ki tudja, lehet, hogy szeretné megtartani ezt az állást. Szóval előzetesen sosem lehet tudni, hogy egy ilyen váltás hogyan sül el, de jól ismerjük a riválist és az eddigi meccsek alapján maximálisan fel tudtunk készülni" - fogalmazott Keane, utalva arra, hogy a zöld-fehérek augusztus elején a Bajnokok Ligája selejtezőjében kétszer is találkoztak a Ludogoreccel, és a bulgáriai 0-0 után hazai pályán 3-0-ra nyertek.

"A sebességük mindenképpen figyelemreméltó, különösen támadásban. Nagyon gyorsak, erre is készen kell állnunk, ugyanakkor minden meccs más, ráadásul edzőváltás is volt náluk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem pontosan ugyanazt fogjuk látni tőlük, mint korábban"

- mondta az MTI kérdésére a magyar bajnok vezetőedzője.

Keane szerint a játékosok energiaszintje és motivációja is a helyén van, nagyszerű a csapatszellem és jó hangulatban várják a csütörtöki összecsapást.

"Ezek azok a mérkőzések, amelyeken minden futballista játszani akar, nem mellesleg arra is jók az ilyen találkozók, hogy az ember egy kicsit kiszakadjon a hazai bajnokságból. Természetesen nem tud majd mindenki játszani, és soha nem könnyű senkit sem kihagyni a csapatból, de végül a stábbal együtt döntést kell hoznunk.

Mindig az adott mérkőzéshez illesztve választjuk ki azokat a futballistákat, akiket bizonyos okokból a legalkalmasabbnak tartunk arra, hogy a segítségünkre legyenek"

- jelentette ki a szakember.

Keane hangsúlyozta, számára lényegtelen, hogy BL-selejtezőről, vagy Európa-liga főtáblás meccsről van-e szó, a cél a győzelem, a Ferencváros pedig a három pont megszerzéséért lép majd pályára csütörtök este is.

A sajtótájékoztatón részt vett Kristoffer Zachariassen, aki kiemelte, a mostani bizonyosan más mérkőzés lesz, mint az augusztusi volt.

"Az is lehet, hogy úgy jönnek ide, hogy nincs veszítenivalójuk, hiszen nem voltak a legjobb formában az elmúlt hetekben és edzőt is váltottak a csapatnál. Nekünk az a feladatunk, hogy az első perctől kezdve keményen és agresszívan beleálljunk a küzdelembe és éreztessük velük, hogy nem lesz keresnivalójuk" - fogalmazott a norvég válogatott játékos. Hozzátette, a Ferencvárosnak a három meccsen szerzett hét ponttal nagyszerűen sikerült rajtolnia az El-főtáblán.

"Ezzel együtt jár, hogy megvan az egészséges önbizalmunk, tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, és bár kemény és nehéz találkozó vár ránk, biztos vagyok benne, hogy telt ház előtt ismét jó eredményt tudunk elérni"

- mondta a középpályás, aki szerint a Ferencvárosnál mindig nagy a küzdelem a kezdőcsapatba kerülésért, de az európai kupameccsek mindig extra motivációt jelentenek a futballistáknak.

A Ferencváros-Ludogorec összecsapás csütörtökön 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában, és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.