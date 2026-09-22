Digitálisan újjászületett az Elektra

Igazi exkluzív ajándék a filmrajongóknak: Jancsó Miklós tán leglátványosabb filmje, a Szerelmem Elektra digitálisan felújított változata jelent meg most DVD-n. A gyönyörűen új életre keltett film mellett külön ajándék, hogy megszólal rajta a rendező, Jancsó Miklós is egy rövid interjú-részletben. A több évtizedes közös munkáról két alkotótársa, Kende János és Grunwalsky Ferenc beszél.