Szophoklész tragédiája, az Elektra és Ingmar Bergman filmremeke, a Persona egymásba fonódik, de a rendezés még ezen is csavar egyet. Különleges színházi este Londonban.
Elektrát rendezett Budaörsön Alföldi Róbert, a mitológiai történetet a maga brutalitásában átfordítva a mára. Bűn, diktatúra, bosszú. Ezek a könyörtelen hívószavak.
Igazi exkluzív ajándék a filmrajongóknak: Jancsó Miklós tán leglátványosabb filmje, a Szerelmem Elektra digitálisan felújított változata jelent meg most DVD-n. A gyönyörűen új életre keltett film mellett külön ajándék, hogy megszólal rajta a rendező, Jancsó Miklós is egy rövid interjú-részletben. A több évtizedes közös munkáról két alkotótársa, Kende János és Grunwalsky Ferenc beszél.