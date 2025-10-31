Megszólal a mikrobiológus: ezért cserélj hetente ágyneműt!

Életünk több mint egyharmadát töltjük az ágyban - de ez az amúgy élvezetes és pihentető hely gyorsan elmerülhet a baktériumok és gombák egyfajta "botanikus parkjába" - figyelmeztet a New York-i Egyetem mikrobiológusa.