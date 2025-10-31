A Miniszterelnökség egyelőre hallgat az ügyben.
A bántalmazásban részt vett a nő is, de emberöléssel a férfit gyanúsítják.
A férfi saját állítása szerint rosszul viselte a bezártságot. Kérdés, azt a hét évet hogy fogja tűrni, amit tettéért kért rá az ügyészség.
Életünk több mint egyharmadát töltjük az ágyban - de ez az amúgy élvezetes és pihentető hely gyorsan elmerülhet a baktériumok és gombák egyfajta "botanikus parkjába" - figyelmeztet a New York-i Egyetem mikrobiológusa.
Az élettársaknak is érdemes hivatalossá tenniük kapcsolatukat valamilyen módon, hiszen bizonyos szociális juttatások csak akkor érhetők el számukra, ha igazolni tudják élettársi viszonyukat - ezt Toldi Judit közjegyző tanácsolta az állami televízióban.
A házastársakkal szemben az élettársi kapcsolatban élőket csupán a jövő évtől illeti majd az Alkotmánybíróság 2014-es döntése alapján megítélt családtámogatás.