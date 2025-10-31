Otthon Start: Reagált a Bankszövetség, nem támogatja a bejegyzett élettársakat érintő diszkriminatív gyakorlatot

Magyar Bankszövetség;lakáshitel;Miniszterelnökség;élettársak;Háttér Társaság;Otthon Start Program;

2025-10-31 13:44:00 CET

A Miniszterelnökség egyelőre hallgat az ügyben.

A Bankszövetségtől igen, a Miniszterelnökségtől azonban nem érkezett válasz a Háttér Társaság arról szóló közérdekű bejelentésére, hogy jogellenesen diszkriminálja a bejegyzett élettársakat az a banki gyakorlat, amely a házastársaktól eltérően kezeli őket az Otthon Start Program (OSP) hitelügyintézése során.

A Háttér Társaság pénteki közleményében kiemeli, a Bankszövetség válaszában megerősítette értelmezését és hangsúlyozta, nem támogat diszkriminatív gyakorlatot. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény utalószabálya alapján

ezen jogviszonyban is a házastárssal azonos jogok illetik meg a bejegyzett élettársat, minden egyéb eljárás az érintettek szexuális irányultsága szerinti hátrányos megkülönböztetésnek minősül.

A Háttér Társaság felidézi, jogsegélyszolgálatához számos megkeresés érkezett az elmúlt időszakban, amelyben az érintettek arról számoltak be, hogy az az Otthon Start Program hitelügyintézése során a bankok a bejegyzett élettársakat nem a házastársakkal azonos módon kezelik, így például nem engedik, hogy a kérelmezők bevonják őket adóstársként a hitelügyletbe. A közlemény kiemeli, a 2009-ben elfogadott bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény (Béktv.) úgynevezett utalószabálya (3. §) kimondja, hogy „(h)a e törvény eltérően nem rendelkezik, vagy e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, megfelelően alkalmazni kell” a házastársra vonatkozó szabályokat a bejegyzett élettársra is. A törvény tesz ugyan néhány kivételt az azonos elbírálás alól például a gyermekvállalás kapcsán, azonban a felsorolt kivételek egyike sem érinti az Otthon Start Program keretében megvalósuló hitelügyleteket.

A közérdekű bejelentésre határidőn belül csak a Magyar Bankszövetség válaszolt, mely levelében leszögezte, nem alakított ki olyan álláspontot, amely szerint a bejegyzett élettársakra nem lehet az OSP rendelet házastársakra irányadó szabályait alkalmazni, diszkriminatív gyakorlatot nem támogat. A Bankszövetség álláspontja egyértelmű,

a hitelintézeteknek minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárniuk.

A Miniszterelnökségtől azonban a Háttér Társaság nem kapott választ a jogszabály által előírt határidőn belül. Az egyesület közölte, panasszal élt a Miniszterelnökség felé, mivel semmilyen tájékoztatást nem kapott arról, történt-e valamilyen intézkedés annak érdekében, hogy megszűnjön a bejegyzett élettársak hátrányos megkülönböztetése az Otthon Start Program ügyintézése során.