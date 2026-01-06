Húsvágó bárddal támadt volt élettársára

vádemelés;Bács-Kiskun megye;italozás;Kecskeméti Törvényszék;élettársak;húsvágó bárd;életveszélyt okozó testi sértés;

2026-01-06 08:23:00 CET

A férfi elköltözött a nőtől, de továbbra is találkoztak, feljárt a lakására, többször együtt italoztak.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt vádat emelt egy nővel szemben, aki egy vita során egy húsvágó bárddal kétszer sújtott le egykori élettársa fejére - közölte a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében a vádhatóság.

A vádirat szerint a vádlott és a sértett több mint 10 éve ismerik egymást, korábban élettársak is voltak. A férfi ugyan elköltözött a nőtől, de továbbra is találkoztak, a férfi feljárt a vádlott lakására, többször együtt italoztak.

A férfi 2024 augusztusában ismét felment a nő kecskeméti lakására, itt együtt italoztak, beszélgettek. A kora esti órákban a nő féltékenysége miatt azonban veszekedni kezdtek. A vita hevében a vádlott magához vett egy bárdot és azzal kétszer is lesújtott a férfi fejére. Az első ütést a sértett még kivédte, a második ütés azonban már eltalálta a fejét.

Amikor a nő észlelte, hogy a férfi feje vérzik, a bántalmazást abbahagyta és mentőt hívott.

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett, azonban az elkövetés eszköze, a támadott testtájék, valamint a bántalmazás erejére miatt az életveszélyes sérülés kialakulásának reális veszélye fennállt.

A főügyészség a nőt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.