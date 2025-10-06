Nagy duális mellélövés

Sem az egyetemi hallgatók, sem a vállalatok körében nem népszerű az idén a duális képzés, a kormányzat azonban még a lanyha érdeklődést is sikerként értékeli. Az oktatáskutató szerint a felsőoktatásban nincs nagy szerepe a duális képzésnek, a kormány valódi minőségjavító intézkedések helyett "csodafegyverekkel" operál.