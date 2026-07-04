Titkolja a KLIK az elmaradt tanári fizetéseket

Tízmilliárdos adósságot halmozott fel az állami iskolákat működtető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), többek között a tanárok bérét sem fizetik ki időben - írja az Átlátszó. Az oknyomozó portál közérdekű adatigénylésben érdeklődött, hogy pontosan hány tanár fizetése csúszik, de az intézményfenntartó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása ellenére sem árulta el az adatokat.