Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az ígért érdemi nagyberuházásokból alig valósult meg valami.
A politikus szerint különösen a csecsemők, kisgyermekek, tüdő- és legyengyült immunrendszerű betegek vannak veszélyben.
A tolnai megyeszékhely vezetője ellenáll, és ha ígérete szerint bírósághoz fordult tisztsége megszüntetése ellen, akkor a jogerős döntés hatályba lépéséig biztosan a helyén marad.
Megvan a fedezet a közlekedési cég dolgozóinak idei béremelésére - jelentette be a pénteken a főpolgármester, Tarlós István. Az emelés összesen 15 százalékos mértékről pedig rögtön a bejelentés után a BKV vezérkara tájékoztatta a szakszervezeteket, amelyek a hírre felfüggesztették a sztrájkkészültséget.
Tízmilliárdos adósságot halmozott fel az állami iskolákat működtető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), többek között a tanárok bérét sem fizetik ki időben - írja az Átlátszó. Az oknyomozó portál közérdekű adatigénylésben érdeklődött, hogy pontosan hány tanár fizetése csúszik, de az intézményfenntartó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felszólítása ellenére sem árulta el az adatokat.