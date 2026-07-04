Átvilágítják az autópálya-koncessziót, kiderült, hogy négy év alatt 1024 milliárd forint közpénz jutott a Mészáros–Szíjj-féle magántőkealapnak

Vitézy Dávid;elmaradások;autópályák;állami pénzek;Mészáros Lőrinc;koncesszió;Szíjj László;nagyberuházások;

2026-07-04 18:59:00 CEST

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az ígért érdemi nagyberuházásokból alig valósult meg valami.

Elkezdtük az autópálya-koncesszió átvilágítását, és arról már be tudok számolni, hogy az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizetett ki a magyar állam az autópálya-koncesszió keretében a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó magántőkealapnak, miközben érdemi nagyberuházásból alig néhány valósult meg – közölte szombati Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a poszthoz mellékelt videóban a brutális és felfoghatatlan szám ismertetése mellett kitért arra is, hogy az Orbán-kormány a 24 ezer milliárd forintos szerződéssel 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedte. Mindezt a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszírozzák.

Egy koncesszió arra épül, hogy van egy 35 éves szerződés, egy jól felkészült cég kockázatot vállal, működteti, fejleszti az autópályákat, és ha jól csinálta, a végén visszanyeri a pénzét. Ehhez képest ez egy fejnehéz koncesszió, ahol a magyar állam csak önti bele a közpénzt, több mint ezer milliárdot, és valójában a koncesszor még be sem épített ennyit – mondta a tárcavezető.

Vitézy Dávid szerint ugyan elkezdtek építkezni az M1-es autópályán, volt néhány felújítás, de ezer milliárd forintnyi műszaki tartalom nem jött létre. – Ez valójában nem egy koncesszió, hanem egy közpénz-kicsatornázási eszköz – jellmezte a Magyar-kormány minisztere a folyamatot, emlékeztetve: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat a koncessziós szerződés miatt, mert megkérdőjelezik a szerződés jogszerűségét.