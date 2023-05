nepszava.hu;

2023-05-31 11:20:00

Az MSZP szerint Szekszárd 30 milliárdja bánja Ács Rezső fideszes polgármester és a képviselő-testület belháborúját

A tolnai megyeszékhely vezetője ellenáll, és ha ígérete szerint bírósághoz fordult tisztsége megszüntetése ellen, akkor a jogerős döntés hatályba lépéséig biztosan a helyén marad.

Az elmúlt években közel harminc milliárd forinttól esett el Szekszárd önkormányzata, így olyan megítélt támogatásoktól is, amelyeket nem volt képes felhasználni – nyilatkozta az ATV Híradónak a városban Ács Rezső fideszes polgármester valamint a szinte teljes képviselő-testület között kialakult belháború, illetve a polgármesteri tisztség múlt heti megszüntetése után kialakult patthelyzet kapcsán Harangozó Tamás MSZP-s országgyűlési képviselő. Szerinte semmilyen épkézláb eredményt nem lehet felmutatni, az összes megyei jogú város közül az utolsó helyen szerepelnek.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a főállású polgármester feltehetően már 2017-től folyamatosan betöltött egy másik állást is, az ERÖV Zrt. Stratégiai Tanács Elnöki tisztségét, amiért havi 300 ezer forint juttatásban részesült. A képviselő-testület, amely egyébként megosztott, csaknem fele-fele arányban fideszes, illetve ellenzéki, végül a múlt héten május 25-én csütörtökön egységesen kimondta Ács összeférhetetlenségét, egyben megszüntette a polgármester tisztségének megszűnését, feladatainak ellátását alpolgármesterére bízta. Az ATV Híradó riportja szerint a polgármester még pénteken bement a hivatalába és ott közölte, hogy megtámadja a döntést, továbbá igényt tart a fizetésére, a szolgálati autójára és a telefonjára is. Előző nap lapunknak megküldött közleményében Szekszárd vezetője bejelentette, hogy minden lehetséges jogi úton megtámadja a döntést és világossá tette: „Én vagyok Szekszárd polgármestere és a jövő évi választásokig az is maradok.”

Mindezzel szemben Máté Péter, a szekszárdi közgyűlés fideszes frakcióvezetője azt állítja, hogy „az én olvasatomban 25-ével a munkaviszonya és ezzel együtt a bérezése megszűnt”. Ezért a szolgálati autót is visszavenné tőle, csak nem tudja még, mikor. Bomba Gábor, az ellenzéki Éljen Szekszárd Egyesület frakcióvezetője megjegyezte, hogy a polgármesterrel nem lehet kommunikálni, sem írásban, sem szóban, azt sem tudják, hogy a képviselők kérdéseire ki választolt, így azt sem tudja megmondani, miért ragaszkodik ennyire a székéhez.

Bár több önkormányzati képviselő szerint Ács Rezső döntésük hatályba lépését nem befolyásolja, hogy azt a polgármester jogi útra tereli vagy sem, a törvény mást mond. – Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, illetve a tisztsége megszűnését megállapító képviselő-testületi határozatot a határozat közlését követő öt napon belül a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt támadhatja meg – áll a jogszabályban, amely világosan kimondja: „Az önkormányzati képviselő tisztsége az összeférhetetlenséget megállapító határozat meghozatalát követő napon szűnik meg, ha a határozatot bíróság előtt nem támadták meg. Ha az összeférhetetlenséget a bíróság állapította meg, az önkormányzati képviselő tisztsége a bírósági döntés jogerőre emelkedését követő napon szűnik meg.”