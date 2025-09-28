Mol-INA: egyhelyben

A Mol küldöttsége tegnap nem kapott választ az INA-ban vele társtulajdonos horvát állam képviselőjétől az INA sorsával kapcsolatban feltett kérdéseire. A Mol tárgyalási delegációja ismét jóhiszeműen érkezett Zágrábba, hogy a horvát kormány képviselőivel közösen válaszokat találjon számos fontos kérdésre - áll a társaság közleményében.