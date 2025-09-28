Szintet lépett a miniszterelnöki fenyegetőzés.
A Népszava érdeklődésére az ombudsmani hivatal azt közölte, az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított, ám a folyamatban lévő eljárás részleteiről nincs módjuk tájékoztatást adni.
Végre van valamire egy fix dátum.
A Mol küldöttsége tegnap nem kapott választ az INA-ban vele társtulajdonos horvát állam képviselőjétől az INA sorsával kapcsolatban feltett kérdéseire. A Mol tárgyalási delegációja ismét jóhiszeműen érkezett Zágrábba, hogy a horvát kormány képviselőivel közösen válaszokat találjon számos fontos kérdésre - áll a társaság közleményében.