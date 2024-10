- SNI-s fiatalok: egy éve nincs előrelépés a gyógypedagógiákon uralkodó tarthatatlan állapotok ügyében

ombudsman;SNI;előrelépés;gyógypedagógia;

2024-10-14 05:50:00 CEST

Tavaly október óta nem sikerült lefolytatnia az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények, vagyis az EGYMI-k átfogó vizsgálatát, pedig a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) már egy éve jelezte, hogy tarthatatlan állapotok uralkodnak több intézményben. Az EGYMI-kben sajátos nevelési igényű, köztük értelmi fogyatékossággal küzdő, autista, mozgáskorlátozott gyerekeket látnak el, a PSZ tapasztalatai szerint sokszor méltatlan körülmények között: rossz állapotú, korszerűtlen épületekről, felszerelés- és szakemberhiányról számolt be több dolgozó és érintett szülő is.

A szakszervezet tavaly október 11-én kezdeményezte az intézmények átfogó vizsgálatát Kozma Ákos ombudsman hivatalánál, ám annak eredményeiről azóta sem kaptak tájékoztatást.

A Népszava érdeklődésére a hivatal most azt közölte, az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított, ám a folyamatban lévő eljárás részleteiről nincs módjuk tájékoztatást adni. Az ombudsman a beérkezett dokumentumok és feltárt körülmények alapján készít majd jelentést, amit nyilvánossá tesznek – hogy erre mikor kerülhet sor, nem derült ki.

- Az EGYMI-kben dolgozó kollégáinktól nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy bárki megjelent volna náluk az ombudsman hivatalától. Ellenben a körülmények ugyanolyan rosszak. Egyedül az egri gyógypedagógiai intézményből hallottunk, hogy elkezdték felújítani a vizesblokkokat - erről Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke beszélt lapunknak. Hozzátette: bár az ombudsmani vizsgálatnak nincs határideje, azt, hogy egy éve nem történt érdemi előrelépés, érthetetlennek tartja. - Különösen, hogy itt kiszolgáltatott helyzetben lévő, nehéz sorsú gyerekekről van szó, akiknek most van szükségük szakemberekre, fejlesztésekre, méltó körülményekre, nem pedig évek múlva - fogalmazott Gosztonyi Gábor.

Az EGYMI-kben uralkodó állapotokról tavaly a Népszava is többször beszámolt. Egyes intézményekben a fűtéssel, szigeteléssel, akadálymentesítéssel is gondok voltak. Volt, ahol az állandó dugulások miatt nem lehetett használni a vécéket, sokszor szennyvízszag terjengett, a falakról mállott a vakolat, vagy az ablakokat kellett beszögelni, hogy a helyükön maradjanak. Egy Baranya megyei EGYMI-ben dolgozó pedagógus arról beszélt, a felszereléshiány miatt összetolt tornatermi zsámolyokon pelenkázzák azokat a súlyosan sérült gyerekeket, akik állapotuk miatt erre is rászorulnak.

A PSZ azt várja az alapjogi biztostól, mielőbb zárja le a vizsgálatot és nevezze meg a felelősöket, hogy a helyzet minél hamarabb megoldódjon, de legalább a problémák orvoslása megkezdődhessen.