Több mint kétmillióan kapnak öregségi nyugdíjat Magyarországon, közülük nem kevesen minimális összegből kénytelenek megélni. Az idősek lakásvagyonának hasznosítása ugyanakkor az elöregedő társadalmakban az állami nyugdíjrendszer nehézségei közepette egyre inkább központi téma. Magyarországon erre az életjáradéki szerződés lehet az egyik megoldás - a témáról szakértőt kérdeztünk.
Vagy nincs, aki vigyázzon rá.
A legtöbben más megoldást keresnek, amikor kiderül, hogy nagyon sok a bizonytalanság – derül ki összeállításunkból.
Gyanús halálesetek borzolják a kedélyeket, amelyek mind ugyanabban a III. kerületi panelházban következtek be. A rendőrség vizsgálódik.