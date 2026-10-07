Életjáradék: lakásból jöhet a nyugdíjkiegészítés

Több mint kétmillióan kapnak öregségi nyugdíjat Magyarországon, közülük nem kevesen minimális összegből kénytelenek megélni. Az idősek lakásvagyonának hasznosítása ugyanakkor az elöregedő társadalmakban az állami nyugdíjrendszer nehézségei közepette egyre inkább központi téma. Magyarországon erre az életjáradéki szerződés lehet az egyik megoldás - a témáról szakértőt kérdeztünk.