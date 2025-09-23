"Az ICC képtelennek bizonyult a háborús bűnök, az emberiség elleni bűnök, a népirtás és a bizonyított agressziós bűnök kivizsgálására és elbírálására."
A Riporterek Határok Nélkül Aljakszandr Lukasenka bosszújának tartja a lépést. Egy friss ENSZ-jelentés szerint Belaruszban súlyosan megsértik az emberi jogokat.
Serge Brammertz, a hágai Nemzetközi Törvényszék főügyésze azt nyilatkozta a szarajevói Dnevni avaznak, hogy a törvényszék elsődleges feladata most az, hogy megsemmisítse azt az elsőfokú ítéletet, amellyel felmentette Vojislav Šešeljt a háborús bűnök elkövetésének vádja alól – írta a Vajdaság Ma.