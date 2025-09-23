Kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból Burkina Faso, Mali és Niger

Mali;népirtás;Niger;kilépés;Nemzetközi Büntetőbíróság;ICC;Burkina Faso;emberiség elleni bűntett;Száhel-övezet;

2025-09-23 09:19:00 CEST

"Az ICC képtelennek bizonyult a háborús bűnök, az emberiség elleni bűnök, a népirtás és a bizonyított agressziós bűnök kivizsgálására és elbírálására."

Burkina Faso, Mali és Niger, a három, katonai junta által irányított szaharai ország bejelentette, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), amelyet "az imperializmus kezében lévő neokolonialista elnyomó eszköznek" neveztek.

Közös közleményében a három ország, amely a Száhel-államok Szövetségében (AES) tömörül, jelezte, hogy ez az "azonnali hatállyal" meghozott döntés "szuverenitásuk teljes érvényesítésére" irányuló szándékuknak megfelelő.

"Az ICC képtelennek bizonyult a háborús bűnök, az emberiség elleni bűnök, a népirtás és a bizonyított agressziós bűnök kivizsgálására és elbírálására"

- tették hozzá az AES tagállamai hétfőn késő este kiadott közleményükben.

Kijelentették továbbá, hogy "belső mechanizmusokat kívánnak létrehozni a béke és az igazságosság megerősítésére", és hamarosan létrehoznak egy szaharai büntetőbíróságot.

Egy állam kilépése csak egy évvel azután lép hatályba, hogy a kilépési dokumentumot hivatalosan benyújtották az ENSZ főtitkárságához.

A Száhel-államok Szövetségének az ICC-ből kilépő három országa puccsal hatalomra került katonai junta vezetése alatt áll. Hadseregüket gyakran vádolják civilek ellen elkövetett bűnökkel.

A 2002-ben alapított Nemzetközi Büntetőbíróság feladata a világon elkövetett legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőinek üldözése, amennyiben az országok nem hajlandóak vagy nem képesek ezt maguk megtenni.