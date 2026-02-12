Orbán és Gyurcsány együtt a terror ellen

Már szombaton is tízezrek vonultak utcára Franciaország vidéki városaiban az elmúlt három nap terrortámadásai 17 áldozatának emlékére. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője a távirati irodával tudatta: Orbán Viktor miniszterelnök köszönettel és tisztelettel elfogadta a francia kormány meghívását a vasárnapi emlékező menetre. Gyurcsány Ferenc is ott lesz Párizsban az emlékmeneten - értesült a Klubrádió.