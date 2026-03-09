Kevesek jártak jól a rezsicsökkentéssel

A versenypiacon jóval nagyobb mértékben csökkentek a gázárak, mint amit a kormányzati „rezsicsökkentés” hatására a lakosság érzékelhetett a Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ) elemzése szerint - írta az Azénpénzem.hu. A jövőről pedig semmit sem lehet tudni. A KSH adatai alapján az elmúlt három évben a rezsiköltségek eltérően változtak.