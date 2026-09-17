Tüntetés az erőszak ellen

A „piros babák” felvonulása annak a 16 napos akciósorozatnak a nyitórendezvénye, amelynek során 1991 óta világszerte figyelemfelkeltő megmozdulásokat tartanak november 25. és december 10. között. Ez idő alatt az érdekvédők, aktivisták, civil szervezetek és magánszemélyek a szokottnál is intenzívebben igyekeznek felhívni a nyilvánosság figyelmét a nők elleni erőszakra, illetve a kérdéskör társadalmi jelentőségére és veszélyességére. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) több karán tartanak rendezvényeket november 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján.