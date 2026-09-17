Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Központi Könyvtár olvasóterme csütörtök délutántól fogva Krasznahorkai László nevét viseli, ahol a Nobel-díjas író minden műve számos nyelven, a macedóntól a kínaiig elérhető.
Darázs Lénárd, az ÁJK Polgárjogi Tanszékének egyetemi tanára Borhy Lászlót váltja az ELTE élén augusztus elsejétől.
Idén nyártól megújulnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) gólyatáborai: az intézmény vezetése a hallgatói önkormányzattal közösen részletesen megvizsgálta a korábbi szervezési gyakorlatot, és hosszú távú erőszak-megelőzési, áldozatsegítési koncepciót dolgozott ki - mondta Jegyes-Tóth Kriszta, az ELTE kommunikációs igazgatója az MTI-nek.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtárában fellelhető könyveket, köztük több igen ritka és értékes dokumentumot fogadhatnak örökbe az érdeklődők szombaton Budapesten. Az örökbefogadással az intézmény nemzetközileg is jelentős gyűjteményének megőrzéséhez és restaurálásához járulnak hozzá a látogatók.
A „piros babák” felvonulása annak a 16 napos akciósorozatnak a nyitórendezvénye, amelynek során 1991 óta világszerte figyelemfelkeltő megmozdulásokat tartanak november 25. és december 10. között. Ez idő alatt az érdekvédők, aktivisták, civil szervezetek és magánszemélyek a szokottnál is intenzívebben igyekeznek felhívni a nyilvánosság figyelmét a nők elleni erőszakra, illetve a kérdéskör társadalmi jelentőségére és veszélyességére. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) több karán tartanak rendezvényeket november 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján.
Erkölcsi bizonyítványt is be kellene nyújtania a felvételt nyert hallgatóknak - legalábbis ennek kezdeményezését tervezi Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora.
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezte a Kaposvári Járásbíróság azt a fotóst, akit azzal gyanúsítanak, hogy múlt szombat éjjel megerőszakolt egy fiatal lányt az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának fonyódligeti gólyatáborában. A rendőrség csak annyit közölt: szexuális erőszak gyanúja miatt indított nyomozást, de az eljárás és a sértett érdekeire hivatkozva nem mond többet.
A Kaposvári Járásbíróság elrendelte egy budapesti férfi előzetes letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hét végén megerőszakolt egy lányt Fonyódligeten, egy gólyatáborban. A tábort szervező Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hétfőn közleményben hangsúlyozta, hogy a szervezett programoktól "függetlenül történt" a nemi erőszak.