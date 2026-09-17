Krasznahorkai László jelenlétében avatták fel a Nobel-díjas író nevét viselő olvasótermet az ELTE-n

Nobel-díj;avatás;Krasznahorkai László;Eötvös Lóránd Tudományegyetem;

2026-09-17 19:00:00 CEST

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Központi Könyvtár olvasóterme csütörtök délutántól fogva Krasznahorkai László nevét viseli, ahol a Nobel-díjas író minden műve számos nyelven, a macedóntól a kínaiig elérhető.

Dr. Bartus Dávid az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja a Krasznahorkai Olvasóterem avatásán úgy fogalmazott, az irodalmi Nobel-díj hírének pillanatától kezdve munkatársaival azon gondolkodtak, a kar hogyan tudna méltóképp tisztelegni egykori diákja előtt. Az ötletelésből végül az olvasótermen kívül egy évnyi, kifejezetten az író munkásságának dedikált programsorozat lett (amelynek még szeptemberben is csak a felénél járnak.)

Krasznahorkai László az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1977–1983 között szerzett magyar–népművelő diplomát, szakdolgozatát Márai Sándor emigrációs pályájáról írta. Pénteken az egyetem Bölcsészettudományi Kara díszdoktorrá is avatja, ezzel az író olyan alkotók sorát gazdagítja, mint például Arany János vagy Jókai Mór. Krasznahorkai László nem az első irodalmi Nobel-díjas díszdoktora az intézménynek, José Saramago megelőzte ezzel, ugyanakkor - ahogyan arra a dékán is kitért avatóbeszédében - az első irodalmi Nobel-díjas, aki egykor az ELTE diákja volt.

A pár perces avatón részt vett Nagy Ervin kulturáért felelős államtitkár, Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár, valamint Berg Judit irodalomért és közművelődésért felelős helyettes államtitkár is. A Központi Könyvtár még szeptember 21-ig az átalakítási munkálatok miatt zárva tart, de utána a megszokott rendben a hallgatókon kívül bárki - egy beiratkozás ellenében - látogathatja.