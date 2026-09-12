Érdi Mária az éremfutamokban a hatodik helyről kettőt előre lépve negyedikként zárta a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságát.
Érdi Mária lett a női győztes. A hagyományos csapatsportokban a férfi labdarúgó-válogatott, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a férfi kardválogatott győzött. Az edzők között Marco Rossi kapta a legtöbb szavazatot.
Ő az első magyar női vitorlázó, aki világbajnoki címet szerzett olimpiai hajóosztályban.
Berecz Zsombor Finndingiben elért győzelme után újabb magyar érem született.
A magyar versenyző felnőtt pályafutása egyik legjobb eredményét érte el.
Érdi Mária nyerte a Laser Radial hajóosztály harmadik futamát a riói olimpia vitorlásversenyeinek keddi napján.