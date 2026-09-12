Szoboszlai Dominik lett a 2023-as év sportolója

Érdi Mária lett a női győztes. A hagyományos csapatsportokban a férfi labdarúgó-válogatott, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a férfi kardválogatott győzött. Az edzők között Marco Rossi kapta a legtöbb szavazatot.